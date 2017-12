später lesen Tarifabschluss für Logistik-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz Teilen

Twittern

Teilen



Nach langen Verhandlungen ist ein Tarifabschluss für die rheinland-pfälzischen Beschäftigten im privaten Transport- und Verkehrsgewerbe sowie in der Logistik-Branche erzielt worden. Das Ergebnis bedeute eine deutliche Entgelterhöhung für die 30 000 Arbeitnehmer, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montagabend mit. Vorbehaltlich der Zustimmung der Verdi-Tarifkommission soll es drei Prozent mehr Geld vom 1. Januar an geben, mindestens jedoch 55 Euro. Ab dem Jahr 2019 ist eine Entgelt-Erhöhung um weitere 2,5 Prozent vorgesehen. dpa