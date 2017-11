später lesen Tatort mit Heike Makatsch wird in Mainz gedreht FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

In Mainz entsteht ein neuer Tatort mit Heike Makatsch. Gedreht werde das Stück mit dem Arbeitstitel „Zeit der Frösche“ unter der Regie von Markus Imboden seit Dienstag, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Mittwoch mit. Die von Makatsch gespielte Hauptkommissarin Ellen Berlinger ist nach ihrer Babypause nach Mainz gezogen und nun mit ihrem Kollegen Martin Rascher einer Mordserie auf der Spur, in die auch der Sohn ihrer Cousine verwickelt sein könnte. Für Makatsch ist es der zweite Auftritt als Kommissarin Berlinger, das erste Stück entstand in Freiburg. Die Dreharbeiten für den neuen Tatort in Mainz und Berlin sollen noch bis Dezember dauern. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. dpa