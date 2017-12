später lesen Teenager fliehen mit nicht zugelassenem Auto vor Polizei FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Mit Vollgas ist ein 15-jähriger Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle in Bad Kreuznach geflohen. Die Polizei verfolgte ihn und seinen 17 Jahre alten Beifahrer am Mittwochabend rund drei Kilometer weit, wie die Beamten in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Als der Wagen im benachbarten Gensingen stoppte, versuchte der Beifahrer vergeblich, zu Fuß zu fliehen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus: Der nicht versicherte und nicht zugelassene Wagen gehörte dem 17-Jährigen, das Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug. Beide Jugendliche erwarten nun mehrere Strafverfahren. dpa