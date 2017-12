später lesen Teils kräftiger Wasseranstieg von Mosel und Rhein FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Nach einem leichten Rückgang in der Wochenmitte steigt der Wasserstand der Mosel zum Wochenende erneut an. Im Laufe des Samstags könne bei starken Regenfällen die Sieben-Meter-Marke erreicht werden, sagte Holger Kugel vom Hochwassermeldezentrum in Trier am Donnerstag. Ab dieser Höhe werde in Trier die Schifffahrt eingestellt. dpa