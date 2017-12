später lesen Termin des Rheinland-Pfalz-Tags in Annweiler steht fest Teilen

Der Rheinland-Pfalz-Tag 2019 in Annweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) wird vom 28. bis 30. Juni 2019 steigen. Das gaben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Stadtbürgermeister von Annweiler, Thomas Wollenweber (beide SPD), am Donnerstag bekannt. „Ich bin mir sicher, dass Annweiler ein hervorragender Gastgeber sein wird“, sagte Dreyer einer Mitteilung zufolge. Auch als kleinere Stadt biete Annweiler ausreichend Plätze und Flächen und sei gut an das Straßen- und Schienennetz angebunden. Dass der Ort Ausrichter sein soll, hatte der Ministerrat der Mitteilung zufolge auf Vorschlag Dreyers schon im vergangenen Juni entschieden. dpa