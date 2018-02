Tierschützer fordern Verhütung fürs Wild

Hilft Geburtenkontrolle im Wald gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest?

Je näher die Afrikanische Schweinepest der deutschen Grenze rückt, desto stärker geraten die heimischen Wildschweine ins Visier. Bauern fordern, 70 Prozent der Tiere abzuschießen, da sie sich stark vermehrt haben und die Krankheit auf Hausschweine übertragen können. Die Initiative Wildtierschutz Deutschland hingegen verlangt Verhütungsmittel für Wildschweine, um das massenhafte Töten zu verhindern. Eine Art Pille für die Borstenviecher? Was für Laien wie ein Scherz wirken mag, wird ernsthaft diskutiert. Theoretisch wäre die Geburtenkontrolle im Wald auf zweierlei Arten möglich: Ebern könnte man den Impfstoff Improvac spritzen, der die Produktion von Sexualhormonen unterbindet. Ein Stoff, der bei Hausschweinen zum Einsatz kommt, um den Ebergeruch zu verhindern. Jäger erklären die Idee für „Unsinn“. Denn damit das Ganze wirkt, müsse man jedes Tier zwei Mal zur Impfung fangen. „Ach ja, nach acht Wochen müsste sie aufgefrischt werden“, schreibt der Deutsche Jagdverband.

Eine zweite Möglichkeit wäre, Hormonköder für weibliche Tiere auszulegen. Doch auch das lehnen Jäger ab. Zum einen, weil es einen „unverantwortlichen Eingriff ins Ökosystem darstelle“. Zum anderen, weil solche Hormone regelmäßig eingenommen werden müssen, um zu wirken. Das sei in der Natur nicht möglich und berge die Gefahr, die Fruchtbarkeit sogar zu steigern. „Praxistest nicht bestanden“, sagt Günther Klein, Sprecher des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz (wo es bisher keine Bestrebungen gebe, Wildschweinen die Pille zu verabreichen). Die Jagd sei das einzig sinnvolle Mittel. Das scheint auch die Politik so zu sehen. So hat das Bundeskabinett kürzlich entschieden, die Schonzeiten aufzuheben. Jäger dürfen Schwarzwild nun ganzjährig schießen. Verschont werden nur Bachen mit Frischlingen – eine Regel, die in Rheinland-Pfalz bereits seit Jahren gilt. Während andere Länder Abschussprämien zahlen, setzt Mainz auf Früherkennung der Seuche und zahlt je 50 Euro für die Beprobung von Fallwild.

Eine größere Rolle als das Wildschwein spielt bei der Ausbreitung der Krankheit derzeit der Mensch: Über Kot am Autoreifen, schmutzige Kleidung oder in Wurstwaren wandert der Virus weiter.