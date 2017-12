später lesen Til Schweiger besucht das Saarland FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Twittern

Teilen



Der Schauspieler Til Schweiger (53) löst heute ein Versprechen ein und besucht das Saarland. In Saarbrücken wird er sich in das Gästebuch der Landeshauptstadt eintragen und anschließend einige Fans treffen. Um Schweiger hatte es zuletzt Wirbel gegeben, weil er im November nicht persönlich zu einer Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht Saarbrücken erschienen war. Er hatte sich in einem Verfahren, das eine 58 Jahre alte Saarländerin gegen ihn angestrengt hatte, von einer Anwältin vertreten lassen. dpa