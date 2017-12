später lesen Til Schweiger besucht seine Fans im Saarland FOTO: Ulrich Perrey FOTO: Ulrich Perrey Teilen

Schauspieler Til Schweiger (53) macht ein Versprechen an seine Fans im Saarland wahr: Er kommt an diesem Montag (11. Dezember) nach Saarbrücken, wie sein Management am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In der Saar-Landeshauptstadt werde er zunächst von Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) empfangen. Nach einem Eintrag ins Gästebuch können dann auch Fans den Filmstar („Keinohrhasen“) treffen. Dafür stellt die Stadt laut Management den Festsaal zur Verfügung. dpa