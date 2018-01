später lesen Tödliche Autoraserei: Angeklagter lässt Bedauern erklären FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Ein Motorsportfan aus dem Saarland, der im August 2016 durch seine Raserei eine 14-Jährige getötet und einen ihrer Freunde schwer verletzt haben soll, hat im Berufungsprozess vor dem Landgericht in Saarbrücken sein Bedauern ausdrücken lassen. Sein Verteidiger las am Dienstag im Namen des 23-Jährigen eine Erklärung vor, wonach er sich nach dem Unfall in einem Schockzustand befunden habe und ihm die Geschehnisse „unendlich leid“ täten. dpa