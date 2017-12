später lesen Topf auf Herd vergessen: Feuerwehr rettet Schlafenden Teilen

Ein 39-Jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neuwied hat in der Nacht zum Samstag einen Topf auf einem eingeschalteten Elektroherd vergessen und sich schlafen gelegt. Weder der Brandgeruch, noch intensives Klopfen oder umherlaufende Polizisten in seiner Wohnung weckten ihn. Das gelang erst der Feuerwehr, wie die Polizei berichtete. dpa