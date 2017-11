später lesen Transporter überrollt Frau: Schwer verletzt FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Von einem Transporter ist eine 73 Jahre alte Frau in Koblenz überrollt worden. Der Fahrer hatte die Frau am Dienstag beim Linksabbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die 73-Jährige erlitt den Angaben zufolge einen Beinbruch sowie Kopfverletzungen. Sie kam in ein Koblenzer Krankenhaus. Der Transportfahrer fuhr nach dem Unfall weiter und wird nun gesucht. dpa