Auf fast keiner anderen Wanderroute in Deutschland lässt sich so traumhaft wandern wie auf der „Traumschleife Ehrbachklamm“ in Rheinland-Pfalz. Das Deutsche Wanderinstitut habe den Wanderweg bei Boppard-Oppenhausen im Rahmen seiner Nachzertifizierung mit 96 Erlebnispunkten ausgezeichnet, teilte die Stadt Boppard am Freitag mit. Damit teile sich die Route zwischen Mosel und Rhein zusammen mit dem „Luftigen Grat“ in Oberstaufen im Allgäu den ersten Platz der sogenannten Premiumwanderwege. dpa