später lesen Trierer Bürger stimmen über Tankstelle ab FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Beim ersten Bürgerentscheid in Trier geht es um eine Tankstelle: Rund 86 000 Trierer können heute darüber abstimmen, ob eine als „Blaue Lagune“ bekannte Tankstelle geschlossen wird oder nicht. Der Pachtvertrag läuft Ende des Jahres aus. Der Stadtrat hatte im März entschieden, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Dagegen regte sich Widerstand, so dass es nun zum Bürgerentscheid kommt. Stimmen genügend Menschen ab, wird ihr Votum umgesetzt. Sonst befasst sich der Stadtrat am 14. Dezember erneut mit der Tankstelle, die eine blaue Farbe hat und nachts auch so leuchtet - daher die Bezeichnung „Blaue Lagune“. dpa