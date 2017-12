Trierer Weihnachtsmarkt lockt ausländische Besucher an

Der Trierer Weihnachtsmarkt zählt viele Besucher aus dem Ausland. Die Gäste kämen vor allem aus dem benachbarten Luxemburg, aber auch aus Frankreich und Belgien, sagte der Sprecher des Trierer Weihnachtsmarktes, Thomas Vatheuer. Auch zahlreiche US-Amerikaner von Militär-Stützpunkten in Rheinland-Pfalz besuchten die Stände des Marktes. „Wir sind schon sehr international. Am Wochenende hört man hier mindestens fünf verschiedene Sprachen“, sagte Vatheuer. dpa

Mehrere zehntausend Gäste seien bereits an den Holzhütten unterwegs gewesen, die vor dem Trierer Dom und auf dem Hauptmarkt-Platz aufgestellt sind. Im Schnitt zählt der Trierer Markt rund 400 000 Besucher in einer Saison. In diesem Jahr werden es wohl weniger sein, da die Adventszeit deutlich kürzer ausfällt als in anderen Jahren.

Die stärksten Besuchertage seien Freitag und Samstag. Da ist auch die deutsche Glühweinkönigin Sarah Schmitt im Einsatz - und redet mit Gästen über das alkoholische Heißgetränk. Der weiße Winzer-Glühwein werde seit ein paar Jahren immer beliebter, sagte Vatheuer.

Es ist Schmitts (22) dritte und letzte Saison. 2018 werde eine neue Glühweinkönigin gekürt. Dann gebe es das Amt der deutschen Glühweinkönigin, die in Trier zu Hause ist, im zehnten Jahr, sagte der Sprecher.

Trierer Weihnachtsmarkt

Deutsche Glühweinkönigin