Trotz Abrechnung auf Parteitag: Uwe Junge als AfD-Landeschef wiedergewählt

Die rheinland-pfälzischen AfD-Mitglieder haben Uwe Junge als Parteivorsitzenden bestätigt. Der 60-Jährige erhielt in Bingen 74,6 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen und schnitt damit schlechter ab als bei seiner ersten Wahl 2015 (89,6 Prozent). Junge setzte sich gegen den Gegenkandidaten Matthias Tönsmann (Annweiler, 16,2 Prozent der gültigen Stimmen) durch, der überraschend anstelle des Bad Dürkheimers Peter Hain angetreten war, der noch am Morgen seine Kandidatur angekündigt hatte.

Tönsmann, erst seit diesem Jahr Mitglied in der AfD, warf der Parteispitze "Ämterhäufung", "Raffgier" und "Regulierungswut wie in der EU" vor. Dafür erntete der 44-Jährige, der nach eigenen Angaben "Lehrer, aber im Sabbatical" ist, vereinzelte "Buh"-Rufe. Junge sagte, Ziel der AfD im Land müsse es sein, den "Ampelspuk" der Koalition aus SPD, FDP und Grünen zu beenden. Dafür müsse die Partei auf die Straßen gehen. "Wir müssen mit den Menschen reden, reden und nochmals reden." Es dürfe der AfD nicht nur um den Einzug ins Parlament gehen, sondern auch um Regierungsmacht. "Ich bin so vermessen, das zu fordern." Der 60-Jährige dagegen appellierte an "Heckenschützen" in den eigenen Reihen, nicht auf eigene Mitglieder zu schießen. "Der Feind ist nicht in diesem Raum, sondern da draußen."

Der Parteitag bot ein anderes Bild. Er ähnelte über weite Strecken einer Abrechnung zwischen dem Junge-Lager und dem von Parteivize Christiane Christen, die nicht mehr für den Landesvorstand kandidieren will. Die Politikerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis attackierte den Landesvorstand scharf zum Abschied. Ihr Vorwurf: Juristen hätten ihr bestätigt, dass der Vorwurf der Veruntreuung von Parteifinanzen gegeben sei. Christen spricht von 36.000 Euro, die von Juli 2015 bis Mai 2017 für Anwalts- und Gerichtskosten geflossen und erst im Nachgang gebilligt worden seien. Der Landesverband in Baden-Württemberg stelle lediglich 1500 Euro pro Haushaltsjahr ein. Den Bundesvorstand habe sie gebeten, eine Untersuchungskommission bei der Landespartei zu gründen. Widerspruch kommt vom Sprecher der Bundes-AfD, Christian Lüth: "Darüber ist mir derzeit nichts bekannt", sagt er auf TV-Anfrage.

Parteivize Joachim Paul wies die Vorwürfe zurück. Die 36.000 Euro für juristische Fälle seien dadurch bedingt, dass die AfD sich nicht als "antisemitische Partei" beschimpfen lassen wolle. Laut AfD ging es bei Rechtsfragen um Fälle gegen SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer, SPD-Vize Ralf Stegner und den SWR. "Wer Ahnung hat vom Leben, der weiß, dass gute Juristen Geld kosten", meinte Paul.

Mit Blick auf Christen sagte er: "Ich hoffe, das traurige Kapitel der Selbstinszenierung hat bald ein Ende." Der Trierer Michael Frisch wirft Christen vor, sie habe ständig Dinge öffentlich gemacht, skandalisiert und Nebelkerzen gezündet. Matthias Joa sagte, Christen habe sich durch Indiskretionen selber isoliert. Ihr Angriff sei ein Angriff auf alle AfD-Mitglieder. Dafür erntete er einzelne Buh- und Pfuirufe im Saal. Schatzmeisterin Ruth Kappesser tadelte, die AfD in Rheinland-Pfalz sei nicht Vorbild im Umgang miteinander. Zu viele Differenzen treten zutage, sagte sie.

Von Christen wurde keiner von sechs Anträgen auf die Tagesordnung des Landesparteitags genommen, teils mit knapper, teils mit deutlicherer Mehrheit. Dabei ging es unter anderem, die Zahl der Mandatsträger im Landesvorstand auf höchstens ein Drittel zu beschränken und den Vorsitz lediglich Nicht-Mandatsträgern zu gewähren.

Dem Vorstand warf sie auch Mobbing vor. Sie habe von Parteichef Uwe Junge E-Mails erhalten mit Ansprachen wie "Make your fucking job". Uwe Junge bestätigt, diesen Satz sogar gesagt zu haben, dieser sei aber aus dem Zusammenhang gerissen. Christen habe es nicht geschafft, die Koordination der Kreise zu organisieren, wenn diese Ansprechpartner brauchen. "Im Brass habe ich dann diesen Satz gesagt." Sein Stil sei dies aber nicht. Er fahre einen kooperativen Führungsstil und binde alle ein.

Christen widerspricht da. Sie kritisiert den Führungsstil. Junge teile häufig scharf aus, sei aber dünnhäutig, wenn er Kritik einstecken müsse. Gegner von Christen sagen, sie fahre einen Rachefeldzug und habe von Anfang an im Clinch mit Junge gelegen. Der bestätigt: "Wenn wir vertraulich gesprochen habe, habe ich Inhalte zwei Tage später auf Facebook gelesen." Die Vorwürfe von Christen nannte er "abstrus". In der AfD will Christen bleiben, kündigte sie an. "Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Partei den Vorstand überlebt."