Die Ermittlungsverfahren gegen türkische Geistliche wegen Spionageverdachts sind eingestellt. Die Bundesanwaltschaft teilte am Mittwoch in Karlsruhe mit, dass sieben Beschuldigte Deutschland mit unbekanntem Ziel verlassen hätten, so dass nicht gegen sie ermittelt werden könne. In sieben weiteren Fällen seien die Ermittlungen mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden, bei fünf anderen Beschuldigten sei von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit abgesehen worden. Die Männer wurden verdächtigt, Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung gesammelt und an das türkische Generalkonsulat in Köln berichtet zu haben. Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. dpa