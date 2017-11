später lesen Überfall auf Frau in Eich: Polizei sucht Auto und Zeugen Teilen

Im Fall der in Eich (Kreis Alzey-Worms) schwer misshandelten Frau setzt die Polizei auf Zeugen und ein Auto. Den Wagen mit möglicherweise schwedischem Kennzeichen könnten die Täter gefahren haben, sagte eine Sprecherin. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe das 31 Jahre alte Opfer Beziehungen nach Schweden. Mehrere Männer hatten die Frau vergangene Woche Montag in ein Auto gezerrt, misshandelt und in ein Gewässer geworfen. Sie konnte sich mit letzter Kraft retten. Dabei soll ihr ein Mann zu Hilfe gekommen sein. Dieser Zeuge habe sich bislang nicht gemeldet. dpa