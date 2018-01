später lesen Überhitzte Batterie löst Schmorbrand aus: Hoher Schaden Teilen

Ein Schmorbrand hat in einem Gewerbepark in der Nähe der Autobahn 62 nahe Pirmasens einen hohen Sachschaden verursacht. Brandursache war nach Polizeiangaben ein technischer Defekt. Demnach hatte sich gegen Sonntagmittag in der Zentrale einer Speditionsfirma in Thaleischweiler-Fröschen (Kreis Südwestpfalz) eine Pufferbatterie so stark erhitzt, dass sie einen Schmorbrand auslöste. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Sachschaden beträgt mindestens 50 000 Euro. dpa