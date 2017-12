später lesen Überraschende Messerattacke auf Verkäuferin in Supermarkt Teilen

Mit einem Messerangriff hat eine 28 Jahre alte Frau eine Verkäuferin in einem Ludwigshafener Supermarkt verletzt. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag hieß, wurde die 40 Jahre alte Verkäuferin durch die Attacke leicht verletzt. dpa