später lesen Unbekannte beschädigen Pflaumenbäume: Schaden von 3000 Euro FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Bislang unbekannte Täter haben über zwei Wochen ihr Unwesen auf einer Obstplantage in Koblenz getrieben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind am Ortsausgang von Koblenz-Bubenheim in Richtung Mühlheim-Kärlich insgesamt 33 Pflaumenbäume beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Nach Angaben der Polizei wurden die Bäume vermutlich mit einer Axt oder einer Machete von rund 1,70 Meter auf 1,20 Meter gekürzt. dpa