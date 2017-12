später lesen Unbekannte brechen in Nikolauspostamt ein FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

In das Weihnachtspostamt von St. Nikolaus im Saarland ist eingebrochen worden. Gestohlen wurde nach Angaben der Polizei aber nichts. Sämtliche Schränke seien zwischen Samstag und Sonntag geöffnet und durchsucht worden. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Peter Gerecke, Vorsitzender des Festausschuss St. Nikolaus, am Montag. Die Einbrecher hätten einen Tresor geknackt, in dem sich aber kein Geld befunden habe. Der Betrieb gehe weiter. dpa