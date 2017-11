später lesen Polizei Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben im Bahnhof von Heimbach im Kreis Birkenfeld einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Der oder die Täter hätten in der Nacht zum Sonntag ein Luft-Gas-Gemisch in den Automaten eingeführt, teilte die Polizei in Baumholder mit. Durch die Explosion flog das Ausgabefenster des Automaten weg, die Frontseite des Geräts wölbte sich. Zudem splitterten die Glasscheiben des Warteraumes des Bahnhofs, in dem der Automat stand. Weitere Details waren zunächst noch nicht bekannt. dpa