Unbekannte sprengen Geldautomaten

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen im Landkreis Mainz-Bingen einen Geldautomaten gesprengt und Bargeld erbeutet. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach zwei Tätern. An dem Automaten und einem dazugehörigen Unterstand entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro. Der Geldautomat in Ingelheim sei durch die Sprengung völlig zerstört worden, hieß es. Wie viel Geld erbeutet wurde, war zunächst nicht bekannt. dpa