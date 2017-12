später lesen Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten und fliehen Teilen

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Nieder-Olm (Landkreis Mainz-Bingen) gesprengt. Die Einbrecher nahmen in der Nacht zum Freitag die Geldkassetten aus dem Automaten und ergriffen anschließend im Auto die Flucht in Richtung Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Ein lauter Knall hatte Anwohner in der Nacht aufgeschreckt, sie riefen die Polizei. Die Täter entkamen jedoch. dpa