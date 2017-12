Unfälle: Vor allem Region Trier betroffen - Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Heftiger Schneefall hat am Freitag in Teilen von Rheinland-Pfalz zu zahlreichen Unfällen geführt. Autos und Lastwagen hätten sich festgefahren oder seien wegen Glätte Steigungen nicht mehr hinauf gekommen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Trier. Bei einem Unfall im Eifelkreis wurden vier Menschen verletzt. dpa/red

Gegen 16.10 Uhr rutschte auf der K 33 ein von Badem in Richtung Metterich fahrendes Auto infolge Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Fahrer eines weiteren nachfolgenden Autos konnte einen schweren Zusammenstoß nur vermeiden, indem er sein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in die Böschung steuerte.

Bei dem Unfall wurde der 60-jährige Fahrer des unfallverursachenden Pkw und dessen 56-jährige Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich, die 32-jährige Fahrerin des aus Richtung Metterich kommenden Pkw und deren 3-jähriger Sohn leicht verletzt. An den beiden frontalkollidierten Pkw entstand Totalschaden; es entstand Sachschaden unteren fünfstelligen Bereich. Die K 33 war für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren der Notarzt, 2 First Responder und weitere Angehörige des DRK, sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Badem, Metterich, Gondorf und Dudeldorf.

Auch in der Westpfalz kam es vermehrt zu Unfällen, unter anderem auf den Autobahnen 62 und 6, wie ein Polizeisprecher in Kaiserslautern sagte. Erst habe es geschneit, dann sei es glatt geworden. Auch hier lagen zunächst keine genauen Zahlen vor, registriert wurden vor allem Blechschäden. Die Präsidien in Ludwigshafen, Mainz und Koblenz meldeten dagegen trotz Schnees keine besondere Vorkommnisse.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Schneefall und Glätte in Rheinland-Pfalz gewarnt. „Samstagfrüh kommen neue Niederschläge auf, die nur anfangs in Hochlagen noch als Schnee fallen. Bis Samstagmittag regnet es auch auf den höchsten Bergen und die Frost- und Glättelage ist vorerst beendet“, erklärte der DWD in Offenbach.