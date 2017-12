später lesen Unfall auf Autobahn bremst Berufsverkehr bei Alzey aus FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen im Stau hat am Dienstagmorgen in Rheinhessen für zusätzliche Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Die Autobahn 63 zwischen Erbes-Büdesheim und dem Kreuz Alzey musste in Richtung Mainz für die Aufräumarbeiten rund anderthalb Stunden lang voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Danach wurde zunächst eine Spur wieder frei gegeben. Bei dem Unfall erlitten zwei Menschen leichte Verletzungen. Die Unfallursache waren den Angaben zufolge Unachtsamkeit und teils zu geringer Sicherheitsabstand. Die Schadenssumme war zunächst nicht bekannt. Alle sechs Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. dpa