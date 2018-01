später lesen Unternehmer über Sondierung: „Kein großer Wurf“ FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Die Unternehmer in Rheinland-Pfalz haben nach der Sondierung von Union und SPD vor teuren Versprechungen gewarnt. Die große Koalition könne sich sozialpolitisch als teuer und beschäftigungsfeindlich erweisen, sagte der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), Gerhard Braun, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge verteuert Arbeit und erschwert daher den weiteren Beschäftigungsaufbau. Bei der Rentenpolitik marschieren Union und SPD mit der sogenannten Grundrente und der abermaligen Ausweitung der Mütterrente ein weiteres Mal in die falsche Richtung.“ dpa