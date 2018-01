später lesen Unternehmerpräsident erwartet robuste Konjunktur FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Die Unternehmer rechnen mit einer anhaltend guten Konjunktur in Rheinland-Pfalz. „Wir können uns in diesem Jahr um etwa zwei Prozent Wachstum bewegen, wenn sich an der politischen Front nichts generell Negatives tut“, sagte der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) Rheinland-Pfalz, Gerhard Braun, der Deutschen Presse-Agentur. Für das vergangenen Jahr zog er eine positive Bilanz. Im ersten Halbjahr habe das Wirtschaftswachstum in Rheinland-Pfalz über dem Bundesdurchschnitt gelegen. Er gehe davon aus, dass dieser Trend auch im zweiten Halbjahr anhalten habe. Die Zahl für das vergangene Jahr wird für März erwartet. Bundesweit legte das BIP 2017 um 2,2 Prozent im Vergleich zu 2016 zu. dpa