Ursache für BASF-Unglück war Schnitt an falschem Rohr

Die Ursache für das tödliche BASF-Unglück im vergangenen Jahr ist einem neuen Gutachten zufolge tatsächlich ein Schnitt an einem falschen Rohr gewesen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe die Analyse im Rahmen ihrer Ermittlungen bei einem Brandsachverständigen in Auftrag gegeben gehabt, sagte Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Freitag. Zuvor hatte die Zeitung „Rheinpfalz“ darüber berichtet. dpa