Ursache für Beschwerden wegen Blumenzwiebeln bleibt unklar

Die Beschwerden von Schülern in Osthofen (Kreis Alzey-Worms) nach dem Kontakt mit Blumenzwiebeln bleiben rätselhaft. Neben Pflanzenschutzmittel sei inzwischen auch Schimmel als Auslöser der Symptome ausgeschlossen worden, sagte eine Sprecherin der rheinland-pfälzischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier am Freitag. Die Ursache liege daher vermutlich bei einem anderen natürlichen Inhaltsstoff der Zwiebeln. 14 Schüler in Osthofen hatten vergangene Woche während einer Benefizaktion mit Blumenzwiebeln unter anderem über Hautrötungen und Ausschläge sowie Kopf- und Gliederschmerzen geklagt. dpa