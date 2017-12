später lesen Ursache für Feuer auf Schrottplatz noch unklar FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Wegen eines Großbrandes auf einem Schrottplatz bei Rennerod (Westerwaldkreis) sind am Freitagabend mehrere Feuerwehren der Region ausgerückt. Das Feuer habe bereits auf eine Halle übergegriffen und drohe, sich weiter auszubreiten, sagte ein Sprecher der Polizei Westerburg. Der Schrottplatz liege in einem Industriegebiet zwischen Rennerod und Emmerichenhain. Menschenleben seien nicht in Gefahr. Die Polizei ermittele bereits. Zum Schaden lagen zunächst keine Angaben vor. dpa