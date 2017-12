später lesen Urteil: Anliegerbeiträge nicht immer steuerlich absetzbar Teilen

Wer als Anlieger den Ausbau von Gehwegen und Straßenlampen mitbezahlt, kann den Betrag nicht unbedingt von der Steuer absetzen. Das geht aus einem Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße hervor. Eine Grundstücksbesitzerin aus dem Kreis Cochem-Zell hatte gegen das Finanzamt geklagt, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. dpa