Urteil nach Mord an Therapeuten rechtskräftig

Das Urteil gegen einen Syrer, der wegen Mordes an einem Psychologen in einem Beratungszentrum für Flüchtlinge in Saarbrücken zu 13 Jahren Haft verurteilt worden war, ist rechtskräftig. Alle Beteiligten verzichteten auf eine Revision, wie eine Sprecherin des Landgerichts am Dienstag sagte. Das Gericht war bei der Strafzumessung dem Antrag des Oberstaatsanwaltes gefolgt; die Nebenklage hatte eine lebenslange Haftstrafe gefordert. dpa