US-Generalkonsul besucht Heimatort von Trumps Pfälzer Ahnen

Der Heimatort der Pfälzer Vorfahren von US-Präsident Donald Trump, Kallstadt, bekommt Besuch von einem Vertreter der US-Regierung. Der US-Generalkonsul in Frankfurt, James W. Herman, hat sich für Donnerstag in dem Weinort bei Bad Dürkheim angekündigt, wie ein Vertreter des Generalkonsulats am Dienstag sagte. Auf dem Programm steht eine Tour durch den 1240 Einwohner zählenden Ort, aus dem Trumps Großeltern väterlicherseits stammen. Zuerst hatte die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ darüber berichtet. dpa