später lesen US-Konsul schlägt Trump Besuch im pfälzischen Kallstadt vor FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Große Aufmerksamkeit erregt ein für den heutigen Tag angemeldeter Besuch in Kallstadt, dem Heimatort der Pfälzer Ahnen von US-Präsident Donald Trump. Der US-Generalkonsul in Frankfurt, James W. Herman, hat sich dort für den frühen Nachmittag angekündigt. In Begleitung von Lokalpolitikern will er einen Rundgang durch den Weinbauort machen, aus dem Trumps Großeltern väterlicherseits stammen. Überlegungen, dass Hermans Visite auf einen bevorstehenden Besuch des US-Präsidenten hinweisen könnten, bezeichnete ein Vertreter des Generalkonsulats als „reine Spekulation“. dpa