später lesen Vegane Einstimmung auf Weihnachten FOTO: Amelie Geiger FOTO: Amelie Geiger Teilen

Twittern

Teilen



Gemüseteller statt Bratwürste und Klamotten ohne Wolle und Leder: Der vegane Trend mit Verzicht auf tierische Produkte erfasst die Weihnachtsmärkte. „Immer mehr haben auch vegane Stände“, sagte Wiebke Unger, Sprecherin von ProVeg, dem früheren Vegetarierbund Deutschland. Hinzu kämen bereits komplett vegane Weihnachtsmärkte - so wie an diesem Wochenende (9./10. Dezember) bereits zum dritten Mal in Koblenz, organisiert von Vereinen. dpa