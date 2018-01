später lesen Verbandsgemeinde Kandel: Anzeige wegen Drohungen erstattet Teilen

Gut zwei Wochen nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige in Kandel wird am Donnerstag (11. Januar) in einer Kirche des Ortes der Trauergottesdienst gehalten. Damit solle den Angehörigen und jenen, die Anteil nehmen wollten, die Möglichkeit gegeben werden, Abschied von der Verstorbenen zu nehmen und ihrer Trauer Raum zu geben, teilte die Evangelische Kirche der Pfalz am Dienstag mit. Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr in der Protestantischen St. Georgskirche. Beigesetzt wird die Tote zu einem anderen Termin im Kreis der engsten Angehörigen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. dpa