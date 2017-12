später lesen Verfolgungsjagd: Mann lässt Frau und Kinder sitzen Teilen

Ein Mann ist nach einer riskanten Verfolgungsjagd mit der Polizei im Donnersbergkreis geflüchtet - eine Frau mit zwei kleinen Kindern ließ er im Wagen sitzen. Eine Streife hatte den Wagen am Freitag in Ilbesheim stoppen wollen, weil die Kennzeichen fehlten. Statt zu halten, sei der Fahrer jedoch davon gebraust, berichtete die Polizei am Samstag in Kirchheimbolanden. dpa