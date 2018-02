später lesen Parteien Verhaltener Rückenwind für Christian Baldauf Teilen

Welche personellen Weichen sollen in der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion gestellt werden, wenn die Vorsitzende Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin nach Berlin wechselt? Am politischen Wiederaufstieg des 2011 freiwillig in die zweite Reihe zurückgetretenen Christian Baldauf dürfte es eigentlich kaum Zweifel geben, zumal Baldauf als erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender schon jetzt eine hervorgehobene Stellung unter den vier Fraktionsvizevorsitzenden genießt. Von Rolf Seydewitz