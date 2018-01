Verkehrsbehinderungen und Stromausfall durch Sturm

Im Saarland hat der Sturm am frühen Mittwochmorgen zunächst für wenig Schäden gesorgt. Das teilte das Lagezentrum in Saarbrücken mit. Einige Bäume seien umgefallen und blockierten teils Straßen. Auf regennasser Fahrbahn sei es außerdem zu einigen Unfällen gekommen. Größere Probleme habe es zunächst nicht gegeben. dpa

Im Saarland hat der Sturm am Mittwoch zunächst für einige Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das teilte das Lagezentrum in Saarbrücken am Morgen mit. Einige Bäume seien umgefallen und blockierten teils Straßen. Auf regennasser Fahrbahn sei es außerdem zu einigen Unfällen gekommen. Verletzte habe es zunächst nicht gegeben.

Wegen Räumungsarbeiten wurde die Landesstraße 120 zwischen Homburg und Käshofen zeitweise komplett gesperrt, wie der Landesbetrieb für Straßenbau mitteilte. Zugreisende, die nach Luxemburg wollten, kamen sturmbedingt zunächst langsamer als sonst vorwärts. Beim grenzüberschreitenden Verkehr sei es am Morgen zu Verspätungen gekommen, sagte ein Sprecher der Bahn. In Niederwürzbach (Saarpfalz-Kreis) fiel den Stadtwerken Blieskastel zufolge für rund eine halbe Stunde der Strom aus.