Vermisster Mann starb an Herzversagen in Landau

Nach dem Fund eines toten Mannes in Landau deuten die Obduktionsergebnisse auf einen natürlichen Tod hin. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Demnach war der 74-Jährige - ein früherer Stadtrat aus Landau - im Innenhof eines Landauer Anwesens an Herzversagen gestorben. Wie die Behörden weiterhin mitteilten, war der seit Dienstag vergangener Woche vermisste Mann auch eine Treppe im Innenhof hinabgestürzt. dpa