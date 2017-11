später lesen Vermisster Mann tot aufgefunden FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Ein seit Samstag vermisster 66-Jähriger ist tot. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden Suchkräfte die Leiche des Mannes am Mittwoch in einem Schilfgelände bei Homburg. Der Mann war kurz vor seinem Verschwinden stationär in einer Uniklinik behandelt worden und als verwirrt bezeichnet worden. dpa