Versorgung mit Schulunterricht auf dem Prüfstand

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz strebt eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung an den allgemeinbildenden Schulen an. Inwieweit dies im laufenden Schuljahr bisher gelungen ist, darüber gibt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) heute in Mainz Auskunft; ebenso wie zu den aktuellen Zahlen der Schüler und Lehrer. dpa