später lesen Viel Prominenz beim Filmfestival Max Ophüls Preis FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Das Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken steckt in den Startlöchern: Heute stellen Festivalleiterin Svenja Böttger, Programmkurator Oliver Baumgarten und Geschäftsführer Thomas Brück das Programm der 39. Festival-Ausgabe vor. Sie findet in diesem Jahr vom 22. bis 28. Januar in der saarländischen Landeshauptstadt statt. dpa