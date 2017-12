später lesen Vier Räuber überfallen Supermarkt und erbeuten Bargeld FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Vier Räuber haben am Freitagabend einen Supermarkt in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) überfallen. Sie hätten Bargeld erbeutet, sagte ein Polizeisprecher. Die Höhe war zunächst unklar. Die Unbekannten betraten demnach den Laden während der Öffnungszeiten. Ob Mitarbeiter bei dem Überfall verletzt wurden, war am späten Abend ebenfalls unklar. Sie hätten jedenfalls keine schweren Verletzungen davongetragen, so der Sprecher. Nach den Räubern wurde gefahndet - zunächst ohne Erfolg. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, verdächtige Personen „sofort über den Notruf 110“ zu melden. dpa