Vier Verletzte bei Unfall auf A60: Polizei erwischt Gaffer

Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 in der Nähe von Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Bei der Aufnahme des Unfalls erwischte die herbeigerufene Polizei mindestens zwei Gaffer, die das Geschehen mit ihrem Handy filmten oder fotografierten. Laut Polizeibericht vom Sonntag stellten die Beamten einen Gaffer an Ort und Stelle und löschten die Fotos von seinem Mobiltelefon. Bei dem zweiten Gaffer wurde zumindest das Kennzeichen notiert. Gegen beide wird ermittelt. dpa

Den Angaben zufolge hielt eine 50-Jährige am Samstagnachmittag auf der A60 in Richtung Mainz in einer Nothaltebucht kurz hinter der Anschlussstelle Ingelheim-Ost. Ohne ersichtlichen Grund versuchte sie, ihren Wagen zu wenden, kreuzte dabei die dreispurige Fahrbahn und stieß mit dem Auto eines 58 Jahre alten Mannes zusammen, der auf dem Mittelstreifen unterwegs war. Dessen Fahrzeug kam erst 300 Meter nach dem Zusammenstoß zum Stehen. Die beiden Fahrer sowie zwei Jugendliche im Auto der Frau wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.