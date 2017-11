später lesen Vierter Rückgang in Rheinland-Pfalz: Weniger Arbeitslose FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der Arbeitslosen ist in Rheinland-Pfalz zum vierten Mal in Folge zurückgegangen. Im November waren landesweit rund 97 200 Menschen ohne Job registriert, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Das waren 1100 oder 1,2 Prozent weniger als im Vormonat. Im November vergangenen Jahres waren es noch 9000 oder 8,5 Prozent mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote sank von 4,5 Prozent im Oktober auf nun 4,4 Prozent. Zwölf Monate zuvor lag sie bei 4,8 Prozent. dpa