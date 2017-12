Weihnachten fällt ins Wasser

Autofahrer müssen mit vielen Staus rechnen

Stuttgart/München (dpa) Einen „Verkehrskollaps“ und „rekordverdächtige Staus“: Das prognostizieren die Autoclubs ACE und ADAC für den Verkehr um Weihnachten auf den deutschen Autobahnen.

Ein erster Höhepunkt erwartet die Autofahrer laut ADAC am Freitag (22. Dezember). Alle Bundesländer sind von diesem Tag an in den Schulferien. Entsprechend dürften sich die Fernstraßen in fast alle Richtungen füllen. Am Samstag (23. Dezember) wird es vor allem auf den Strecken in die Alpen und zu anderen Wintersportgebieten voll.

Am Samstag (23. Dezember) droht nach ACE-Einschätzung vielen Innenstädten ein „Verkehrsinfarkt“: Die in der Regel letzte große Einkaufsmöglichkeit für drei Tage dürfte für enormen Ansturm sorgen.

Am Heiligabend und am Ersten Weihnachtsfeiertag erwarten die Autoclubs eine ruhigere Lage auf den Straßen.