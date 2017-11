später lesen Von Sonne geblendet: Drei Menschen bei Unfall verletzt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Bei einem Unfall nahe Altenkirchen im Westerwald sind zwei Frauen und ein Mann schwer verletzt worden. Die 50-jährige Unfallverursacherin sei am Mittwoch auf der Bundesstraße 256 bei Reiferscheid vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei in Neuwied mit. Dort prallte ihr Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, in dem ein 66 und 78 Jahre altes Paar saß. Die 50-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch das verletzte Paar kam in eine Klinik. dpa