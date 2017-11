später lesen Vorfahrt missachtet: Mann in Fahrzeug eingeklemmt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Ein 29-Jähriger ist bei einem Unfall im Westerwald in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Mann am Mittwoch bei Giesenhausen befreien, wie die Polizei mitteilte. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Vermutlich hatte der Mann einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen als er auf eine Landesstraße auffuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 32 Jahre alte Frau ebenfalls Verletzungen erlitt. Wie schwer die waren, war zunächst unklar. Die Strecke musste rund drei Stunden lang voll gesperrt werden. Der Sachschaden liegt einer ersten Schätzung zufolge zwischen 10 000 und 15 000 Euro. dpa